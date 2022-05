Müll auf den Straßen: Magdeburger bestücken ihren Stadtteil selbst mit Papierkörben

So wie hier an der Halberstädter Straße sollen auch andere Straßen in Magdeburg- Sudenburg mit Abfallbehältnissen ausgestattet werden. Julian Schache und eine Mitstreiterin sammeln derzeit Hinweise, wo ein Bedarf besteht.

Magdeburg - Mit einer Papierkorb-Initiative drehen Bewohner an den Stellschrauben für mehr Sauberkeit im Stadtteil. Mag die Halberstädter Straße als Flaniermeile von Sudenburg weitestgehend gut aufgestellt sein in puncto Abfallbehälter, sieht es in den Nebenstraßen sowie in Wohnbereichen etwa rund um die Fabriciusstraße im Südwesten des Stadtteils „eher mau aus“, wie Julian Schache sagt.