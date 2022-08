MVB geben barrierefreie Haltestelle am Westfriedhof frei

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben die barrierefreie Haltestelle am Westfriedhof freigegeben. Sie erleichtert unter anderem für Rollstuhlfahrer den Einstieg in die Straßenbahn .

Magdeburg - Seit 19. August 2022 ist die erste barrierefreie Haltestelle auf der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg-Stadtfeld freigegeben. Unmittelbar am Haupteingang des Westfriedhofs können nun auch Rollstuhlfahrer, Rollatorennutzer oder Eltern mit Kinderwagen einfacher in die Straßenbahnen der Linie 6 gelangen.

Die Doppelhaltestelle wurde von der Stadt und den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) mit angehobener Fahrbahn im Bereich der zweiten Tür realisiert. Außerdem wurde eine Bedarfsampel installiert, die beim Einfahren der Bahn auf Rot springt, um den Fahrzeugverkehr zu stoppen. Zusätzlich wurde erstmals ein neues Signal installiert, das dem Fahrpersonal zeigt, dass die Autos auch wirklich gestoppt haben. So soll die Sicherheit der Fahrgäste verbessert werden, teilen die MVB mit.

Die neuen Haltestellen können auch während der Ende August 2022 beginnenden Gleisbauarbeiten genutzt werden. Zwischen Schmeilstraße und Mellinstraße werden dann Schienen ausgewechselt. Während es für den Fahrzeugverkehr kein Durchkommen gibt, können die Straßenbahnen rollen.

Seit über zehn Jahren war immer wieder auf eine barrierefreie Haltestelle am stark frequentierten Westfriedhof gedrängt worden. Nun wurde diese provisorische Lösung gebaut, die bis zum geplanten, grundhaften Ausbau der Großen Diesdorfer Straße genutzt wird. Dieser wird nicht vor 2030 geschehen.