Entlang einer geplanten MVB-Straßenbahntrasse in Magdeburg wurde bereits ein Sichtschutz errichtet. Bei einem Anlieger blieb aber eine Lücke, durch die sein Hund weglaufen kann.

MVB lassen Lücke im Sichtschutz - Hund läuft auf Straße

Der Magdeburger Olaf Kellner stellt provisorisch einen Bauzaun in die Lücke zwischen Sichtschutz und Carport, damit sein Hund nicht auf die Straße läuft.

Magdeburg. - Eigentlich sind die Arbeiten für den Sichtschutz an der künftigen Straßenbahnstrecke im Magdeburger Birkenweiler schon vor einigen Wochen beendet worden. Eine 2,70 Meter hohe Wand in unterschiedlicher Gestaltung wurde im Auftrag der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) entlang der angrenzenden Grundstücke aufgestellt.