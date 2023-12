1. FC Magdeburg Damit dem Weihnachtssingen nichts im Wege steht: MVB setzt zusätzliche Straßenbahnen zur MDCC-Arena ein

Zum alljährlichen Weihnachtssingen in der Arena des 1. FC Magdeburg werden die Magdeburger Verkehrsbetriebe am 23. Dezember Sonderbahnen bereitstellen. Auch für eine sichere Rückfahrt in die Magdeburger Innenstadt wird gesorgt.