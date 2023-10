Von VS

Wo sonst der 1. FC Magdeburg spielt, wird am 23. Dezember 2023 gesungen. 26.000 Besucher werden zum Weihnachtssingen erwartet, Was man jetzt schon wissen muss.

Tickets, Einlass, Preise: Alles übers Weihnachtssingen in Magdeburg

Am 23. Dezember 2023 findet in Magdeburg das Weihnachtssingen statt. Austragungsort bleibt die MDCC-Arena. Wo sonst der 1. FC Magdeburg in der Zweiten Fußball-Bundesliga spielt, werden einen Abend lang Weihnachtsleider gesungen.

Magdeburg - Fans des Weihnachtssingens in der MDCC-Arena sollten sich diese beiden Termine dick im Kalender anstreichen: Am 23. Oktober 2923 um 10 Uhr startet der Ticketverkauf für das Weihnachtssingen. Und am 23. Dezember ab 18 Uhr (Einlass 16 Uhr) geht es im Stadion los. Das Grundkonzept soll auch bei der sechsten Auflage bestehen bleiben. Das gemeinsame Singen steht im Mittelpunkt. Decken und Kissen dürfen mit reingenommen werden, Taschen größer Din A4 aber nicht.

Didi Hallervorden singt mit

In diesem Jahr hält die MDCC-Arena 26.000 Plätze für die Besucher bereit. Die Musiker und ein Projektchor des Konservatoriums Georg Philipp Telemann führen musikalisch durch den Abend. Als Ehrengäste werden unter anderen Handballer des SC Magdeburg, Vertreter der Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg und Dieter Hallervorden erwartet. Opernsänger Matias Tosi wird als Solist auftreten.

Ab dem 23. Oktober, 10 Uhr, können in den Biber-Ticket-Vorverkaufsstellen wie in der Goldschmiedebrücke 15-17 oder hier online bei Biberticket Sitz- und Stehplatzkarten für das Weihnachtssingen erworben werden. Der Preis pro Karte beträgt 7 Euro pro Stehplatz und 10 Euro pro Sitz- beziehungsweise Parkettplatz. Die Ticketpreise enthalten jeweils eine Transaktionsgebühr von 1 Euro.

Terminkollision mit Spiel des SC Magdeburg vermeiden

Veranstalter bleiben die Christen in Magdeburg (CiMD) und CE-Veranstaltungslogistik mit Unterstützung von Sponsoren. Nach Angaben der Organisatoren soll zudem eine Überschneidung mit einem möglichen SCM-Handball-Bundesligaspiel gegen Göppingen am 23. Dezember 2023 vermieden werden. Ein entsprechender Wunsch sei an den Deutschen Handballbund herangetragen worden.