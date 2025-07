Magdeburg. - Wer am Montag, 7. Juli 2025, auf dem Magdeburger Ring in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte in Höhe der Auffahrt Mittagstraße erst ein rot-weißes Warnschild mit der Aufschrift „Testmessung“ sehen und kurz dahinter ein Gerät, das eindeutig wie ein Blitzer aussah. Direkt in der Nähe stand zudem ein Fahrzeug mit mehreren Personen, die Warnwesten trugen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.