Ein Monat nach dem Anschlag auf den neuen Döner-Laden in Magdeburg-Stadtfeld bleiben die Scheiben beschädigt und provisorisch befestigt. Warum das so ist und welche Auswirkungen das auf die Kundschaft hat.

Kasim Cigci vor seinem Laden an der Olvenstedter Straße in Magdeburg. In der Nacht vor der Neueröffnung wurden 13 Scheiben beschädigt.

Magdeburg - Rund vier Wochen ist es her, dass bei dem neuen Döner-Laden von Kasim Cigci alle Fensterscheiben eingeschlagen wurden. In der Nacht zur offiziellen Neueröffnungsfeier am 15. April wurden 13 Scheiben beschädigt. Nur die Tür des Geschäfts an der Olvenstedter Straße ist unbeschädigt geblieben. Die Scheiben werden bis heute provisorisch mit Folien zusammengehalten – aus verschiedenen Gründen.