Nach Baumfällungen: Pflanzaktionen zur Rettung des Magdeburger Stadtgrüns

Baumfällungen sind in Magdeburg, wie hier in einer Archivaufnahme, an der Tagesordnung - und häufig auch umstritten.

Magdeburg - Seit Sonntag sucht die Staatengemeinschaft beim UN-Weltklimagipfel in Glasgow Wege aus der Krise. Im Vorfeld beteiligte sich auch Magdeburg an einer Klimawette. Dass Klimaschutz vor der eigenen Haustür beginnen muss, zeigt der anhaltende Verlust an Stadtgrün in Größenordnungen. Allein bei den städtischen Bäumen wuchs das Defizit auf 6000 Bäume. Pflanzaktionen sollen gegensteuern. Aber reicht das?