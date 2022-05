Nach Beschluss vom Stadtrat: Vielbefahrener Magdeburger Ortsteil Anker wartet auf den Blitzer

Nach dem Beschluss des Stadtrates, das Tempo von Fahrzeugen in der Magdeburger Ortschaft Anker dauerhaft überprüfen zu lassen, ist Geduld gefragt.

Magdeburg - Der erste Schritt ist getan. Zwar mit Gegenstimmen, aber mehrheitlich hat der Magdeburger Stadtrat bei seiner vergangenen Sitzung nach einer langen Diskussion für den Antrag vom Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen gestimmt, eine permanente Tempokontrolle im vielbefahrenen Ortsteil einzurichten – entweder in Form eines „Blitzers“, oder durch die mobile Geschwindigkeitskontrolle der Stadtverwaltung – auch in den Nachtstunden. „Wann der Beschluss umgesetzt wird, ist offen“, merkte Ortsbürgermeister Niko Zenker (SPD) während der Ortschaftsratssitzung nun an.