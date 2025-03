Die Ergebnisse eines Sicherheitstests in der Avnet-Arena liegen rechtzeitig vorm Kracher gegen den HSV mit 30.000 Fans vor.

Nach Betonteil-Ärger: So geht es dem FCM-Stadion

Avnet-Arena in Magdeburg. Dort spielt der 1. FC Magdeburg gegen den Hamburger Sportverein HSV. Am Stadion gab es zuletzt Probleme mit einem Betonteil, das aus einer Tribüne herausfiel.

Magdeburg - Wenn der Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger Sportverein am 14. März 2025 um 18.30 Uhr in der Avnet-Arena zum Topspiel gegen den 1. FC Magdeburg aufläuft, werden sich viele Fans fragen: Was wurde aus dem Vorfall beim letzten Heimspiel, als ein Betonteil aus der Tribüne brach und zu Boden stürzte. Das sollten Fans jetzt wissen.