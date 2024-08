Nach der folgenreichen Brandstiftung am Magdeburger Sonderpostenmarkt Thomas Philipps läuft die Sanierung. Jetzt steht fest, wann Kunden wieder einkaufen können.

Einkaufen in Magdeburg

Noch können die Einkaufswagen bei Thomas Philipps in Magdeburg nicht genutzt werden. Doch die Wiedereröffnung nach der schweren Brandstiftung wird bald gefeiert.

Magdeburg - Vom verheerenden Brandschaden ist am Haupteingang von Thomas Philipps in Magdeburg nichts mehr zu sehen. Bald fünf Monate nach dem folgenreichen Feuer dort sowie am hinteren Zugang und im Verkaufsraum sind die Sanierungsmaßnahmen weitestgehend beendet.