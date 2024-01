Magdeburg - Mit einer guten Nachricht startet die Stadtbibliothek in das neue Jahr: Ab diesem Dienstag verkehrt der blaue Bus der Fahrbibliothek wieder regelmäßig auf den Straßen der Landeshauptstadt. Seit April war der Fahrbetrieb durch einen Defekt unterbrochen worden.

37 Haltestellen im gesamten Stadtgebiet bedient die mobile Bibliothek fortan wieder regelmäßig mit Büchern und weiteren Medien, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek Magdeburg. Insbesondere dort, wo der Weg zu einer der drei Stadtteilbibliotheken weiter ist, sei das tonnenschwere Gefährt seit dem Frühjahr vermisst worden.

Team in Kontakt mit Magdeburger Schulen

„Jetzt können endlich die vielen neuen Bücher und Medien, die 2023 angeschafft wurden, auch unseren Leserinnen und Lesern zur Verfügung gestellt werden“, teilt die Leiterin der Fahrbibliothek, Doreen Potrzeba, mit. Rund 4.000 Titel seien in dem Spezialfahrzeug versammelt. Das Team der Fahrbibliothek hatte während der Zwangspause mithilfe des Kleintransporters der Stadtbibliothek den Kontakt insbesondere zu Schulen und Kindertageseinrichtungen aufrechterhalten.

Die Auslieferung von Medienboxen, Lesungen und Veranstaltungen hätten improvisiert stattgefunden. Insgesamt 14 Einrichtungen werden nun wieder regulär versorgt. Der Bücherbus ist nach der aufwendigen Reparatur, die zur Hälfte durch Fördermittel des Landes getragen wurde, noch einmal durchgesehen, gereinigt und vollständig mit neuen Büchern und Medien bestückt worden.

Bilderbuchkino und Lernspiel für Kinder

Der Neustart hält gerade für die jüngsten Leseratten neue Angebote bereit. An ausgewählten Standorten dürfen sich Kinder im Vor- und Grundschulalter nachmittags auf halbstündige Bilderbuchkinos freuen. Los geht es an diesem Dienstag um 15.30 Uhr an der Haltestelle am Olvenstedter Platz. Für Kinder ab vier Jahren gibt es zusätzlich digitale Lernspiele, die mit Hilfe einer App bereit gestellt werden.

Die Fahrpläne der Fahrbibliothek sind auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.magdeburg-stadtbibliothek.de einsehbar – einschließlich der Termine für die Bilderbuchkinos. Auch an den Haltestellen finden sich darüber hinaus die Zeiten in eigenen Hinweiskästen.