Nachdem Ostern im Stadtteil Rothensee in Magdeburg 77 Autos zerkratzt wurden, gab es am Donnerstag, 15. Mai, erneut einen Polizeieinsatz in dem Wohnviertel. Was es damit auf sich hat.

Polizeieinsatz in Rothensee: Unter anderem an der Jersleber Straße klingelten die Beamten bei den Anwohnern. Es ging um die vielen zerkratzten Autos zu Ostern 2025.

Magdeburg. - Zerkratzter Lack, zerstochene Reifen, abgebrochene Spiegel - und das an mehr als 70 Fahrzeugen: Was sich in der Nacht auf Ostersonntag in mehreren Straßen des Magdeburger Stadtteils Rothensee abgespielt hat, wirkt noch immer nach. Am Donnerstag, 15. Mai, fuhr die Polizei mit mehreren Einsatzkräften vor. Das hatte genau einen Grund.