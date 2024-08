Die Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Fermersleben hat vor zwei Jahren für Aufsehen gesorgt. Im Prozess am Amtsgericht gab es nun eine Wende.

Magdeburg, - Erst wollte er kein Wort verlieren, am zweiten Verhandlungstag legte der 42-Jährige dann aber unter Tränen ein Geständnis ab. Der gebürtige Wolmirstedter muss sich vor dem Magdeburger Amtsgericht verantworten, weil er am 11. April 2022 vorsätzlich für eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Alt Fermersleben gesorgt haben soll. Welche Wende der Prozess nun nimmt.