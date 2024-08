Nach der verheerenden Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg vor mehr als zwei Jahren steht ein 42-Jähriger jetzt vor Gericht. Der Staatsanwalt wirft ihm Vorsatz vor.

Das Trümmerfeld nach der Explosion vom April 2022 in der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg.

Magdeburg - Zwei Verletzte, ein Sachschaden, der in die Hunderttausende Euro ging: Mehr als zwei Jahre nach einer verheerenden Explosion in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Alt Fermersleben steht seit Donnerstag (8. August 2024) ein 42-jähriger Mann vor Gericht. Ihm wird unter anderem das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Er soll am 11. April 2022 im Keller des Hauses mit Gasflaschen hantiert und so die Explosion verursacht haben.