Nach Feuer an vier Transportern: Brandserie in Magdeburg-Neustadt hält an

In Magdeburg-Neustadt brennt es seit mehreren Monaten immer wieder. Kinderwagen, Matratzen und Autos werden angezündet. Das sagt die Polizei dazu.

Bei einem Feuer in Magdeburg-Neustadt wurden vier Transporter zerstört beziehungsweise beschädigt.

Magdeburg - Einen Schaden über 150.000 Euro soll der jüngste Brand im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt verursacht haben. Vier Transporter gingen in der Nacht zum 3. Mai 2022 auf einem Anwohnerparkplatz an der Charlottenstraße in Flammen auf. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, formulierten es Feuerwehr und Polizei vorsichtig.