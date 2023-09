Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Viele Jahre hat das Schulgebäude in Magdeburg schon gesehen, Namen standen jedoch noch gar nicht so viele an der Fassade. 1975 als „Georgii-Dimitroff-Oberschule“ eröffnet, wurde sie Mitte der 1980er Jahre zur Sprachförderschule „Anne Frank“. Fast 30 Jahre blieb diese am Standort, bevor sie 2014 in das frisch sanierte Schulgebäude am Westring umziehen konnte.