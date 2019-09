Zu einem tragischen Unglück ist es am Samstagnachmittag im Magdeburger Süden gekommen. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg wird seit Sonnabend ein Mann vermisst, der zuvor im Salbker See baden war. Passanten hatten Hilferufe gehört.

Magdeburg l Zu einem tragischen Unglück ist es am Sonnabend wohl im Magdeburger Süden gekommen. Gegen 16.30 Uhr meldeten Passanten ein Mann, der im Salbker See 1 geschwommen sei. Kurz darauf seien Hilferufe gehört worden und der Mann war nicht mehr zu sehen.

Derzeit suchen die Taucher der Feuerwehr mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten in dem

Gewässer, in dem Baden offiziell verboten ist. Inoffiziell nutzen viele Menschen den See als Badegewässer. Angehörige des Vermissten werden derzeit von einem Kriseninterventionsteam betreut. Wie lange die Suchmaßnahmen noch andauern, ist derzeit nicht absehbar.