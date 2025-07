In Magdeburg haben Kinder und Jugendliche derzeit Ferien. Wer während der Sommerzeit 2025 in Magdeburg ist, hat verschiedene Optionen. Die Volksstimme hat Angebote im Westen der Stadt zusammengestellt. Viele Ideen sind kostenlos.

Magdeburg. - Magdeburger Kinder und Jugendliche befinden sich noch recht frisch in den Ferien 2025. Das heißt für viele auch Urlaub oder Feriencamps. Für Kinder, Jugendliche und Familien, die ihre Ferien komplett oder teilweise in Magdeburg verbringen, hat die Volksstimme ein paar Vorschläge für Aktivitäten im Westen Magdeburgs gesammelt. Was ist also los in Nordwest, Alt- und Neu-Olvenstedt sowie Diesdorf? Viele Angeboten sind kostenfrei.