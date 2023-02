Die neue Seniorenwohnanlage in Magdeburg-Nord kann eröffnen. Nach der Pleite des Betreibers hat ein anderer Anbieter das Haus übernommen. Dieser ist bereits in der Stadt aktiv.

Magdeburg - Der Convivo-Park am Neustädter See in Magdeburg ist noch vor der offiziellen Eröffnung Geschichte. Nach über zwei Jahren Bauzeit hätte der bundesweit agierende Pflegeheimbetreiber das neu errichtete Gebäude an der Salvador-Allende-Straße übernehmen sollen.