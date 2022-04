Überschwemmungsgebiet Nach Kritik an Pflanzungen im Umflutkanal bei Magdeburg: Fachmann verbürgt sich für Hochwasserschutz

Die umfangreichen Neupflanzungen im Ehle-Umflutkanal am östlichen Rand von Magdeburg haben für Kritik gesorgt. Wo dort doch in den Vorjahren viel Gehölz entnommen wurde, um das Abflussverhalten bei Hochwasser zu verbessern. Jetzt stellte sich ein Fachmann vom LHW den Ortsräten in Pechau.