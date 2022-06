Nach Schließung des Magdeburger Medico-Centers: So läuft der Betrieb in der neuen Notfallpraxis

Vormals im Medico-Center an der Leipziger Straße untergebracht, arbeitet die neue Bereitschaftspraxis für medizinische Notfälle seit Anfang Dezember auf dem Gelände des Uniklinikums. Ziel sind kürzere Wege bei der Notfallversorgung. Wie sehen Patienten den Umzug auf das Krankenhausgelände? Eine Stippvisite.

Magdeburg - Mareike Bauer hat in dem langen Flur Platz genommen. An diesem Sonnabendvormittag gibt es noch viele freie Plätze. „Ich hab hier mit ganz anderen Wartezeiten gerechnet“, sagt die 21-Jährige. Nach nur 10 Minuten sei ihre Freundin, die den Bereitschaftsdienst aufsuchen musste, schon aufgerufen worden. Sicherlich Glück, zu Stoßzeiten kann es auch länger dauern. Dennoch: „Das ist gut organisiert und der Empfang war sehr freundlich“, lobt die Studentin der Hochschule Magdeburg-Stendal die neue Bereitschaftspraxis im Haus 60a des Universitätsklinikums. Das Angebot, das Notfallpatienten außerhalb der Öffnungszeiten der Arztpraxen nutzen können, findet Mareike Bauer sehr wichtig. „Meist passiert ja was, wenn kein Arzt auf hat“, meint die junge Frau.