Video: Energiekrise und Dürre in Magdeburg - Beliebte Gruson-Gewächshäuser in Gefahr?  

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise stehen mehrere Einsparungen in der Landeshauptstadt an. Auch die Gruson Gewächshäuser bleiben davon nicht verschont - wie das botanische Ausflugsziel am Leben gehalten werden soll.

Die steigenden Energiepreise sind ein Problem für die gesamte Stadtverwaltung - so auch für Gruson Gewächshäuser in Magdeburg.

Magdeburg - Der botanische Garten der Gruson Gewächshäuser in gehört zu den beliebtesten Freizeitangeboten in Magdeburg. Erst im vergangenen Jahr wurden die Schauhäuser nach 20-monatiger Sanierung in Höhe von drei Millionen Euro wiedereröffnet. Mittels dieser notwendigen Modernisierungen sollten auch die Pflanzen optimal versorgt und sowohl Wasser- als auch Energieverbrauch gesenkt werden. Doch reichen die teuren Baumaßnahmen in Zeiten von Energiekrise und Dürre noch aus oder müssen doch Pflanzen aussortiert werden?