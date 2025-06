Im Frühjahr 2025 wurde der Freiheitsplatz in Magdeburg-Olvenstedt umgestaltet. Nun gibt es dort wieder Bauarbeiten. Was gemacht wird und wann die Arbeiten enden.

Nach Umgestaltung: Wieder Bauarbeiten an Platz in Alt-Olvenstedt

Blick in die Baustelle am Freiheitsplatz in Magdeburg-Olvenstedt.

Anfang des Jahres wurde bereits auf und um den Freiheitsplatz herum gebaut. Nun gibt es wieder eine Baustelle. Das hat bei den Anwohnern Fragen aufgeworfen. Der Alt-Olvenstedter Henning Bollmann mutmaßt: „Es scheint etwas Spezielles zu sein.“ Schon Seite Ende Mai wurde gearbeitet und die Fläche neben dem Freiheitsplatz gesperrt.

Baustelle am Freiheitsplatz endet bald

Eine Nachfrage bei der Stadt hat ergeben, dass es jedoch gar keine so speziellen Arbeiten sind, wie vermutet. Die Arbeiten an einem Kabel sollen laut Stadtpressesprecher Michael Reif auch bereits am Montag, 16. Juni, wieder enden. Der Freiheitsplatz befindet sich an der Kreuzung Weizengrund/Birkenallee/Helmstedter Chaussee.

Für die Arbeiten an dem Platz in Alt-Olvenstedt wurde die Fläche nebenan gesperrt.

Im Frühjahr wurde er optisch aufgewertet. Dabei wurde beispielsweise der Gehölzbestand überarbeitet, außerdem auf dem Querweg das Kleinpflaster neu verlegt und neue Poller eingebaut. Im Zuge einer Geländeangleichung an die anliegenden Fußwege wurden die bestehende Bossenmauer durch Borde ersetzt. Zudem wird die Gehölzfläche vor der Mauer neu gestaltet.