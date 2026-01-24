Die Kleingartenanlage Klinketal in Magdeburg-Lemsdorf wurde vor knapp zehn Jahren an einen neuen Eigentümer verkauft. Nun soll die Anlage leergezogen werden. Darf dort dann aber wirklich gebaut werden?

Nächste Kleingartenanlage in Magdeburg soll platt gemacht werden

Walter Seydewitz liebt seinen Kleingarten in der Anlage „Klinketal“. Der Eigentümer will die Kleingartenanlage in Magdeburg jedoch räumen lassen.

Magdeburg. - Seit fast 50 Jahren hegen und pflegen Ursel und Walter Seydewitz ihren Garten in der Kleingartenanlage Klinketal. Die soll nun aufgelöst werden. Der neue Eigentümer will dort bauen. Aber ist das dort überhaupt erlaubt?