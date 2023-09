In Magdeburg-Stadtfeld werden derzeit alte Schienen ausgewechselt. Dabei muss auch nachts gearbeitet werden. Nicht zum letzten Mal in diesem Jahr.

Magdeburg - Laut dröhnen die Presslufthämmer durch die Olvenstedter Straße in Magdeburg-Stadtfeld. Gleich im Quartett sind die Gleisbauer dort im Einsatz. Ein paar Meter weiter werden bereits die alten Schienen auseinandergeschweißt, um sie handlicher für den Abtransport zu machen.

Sie lagen seit Anfang der 1990er Jahre in der Stadtfelder Straße und hatten demnach nun nach über 30 Jahren Dauernutzung das Ende ihrer Liegezeit erreicht. Deshalb werden sie gegen neue Schienen ausgetauscht. Das passiert derzeit in den Nachtstunden, damit die Straßenbahnen auf der Strecke tagsüber ganz normal fahren können, wie Tim Stein, Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), auf Volksstimme-Anfrage erklärt.

Gleistausch erfolgt in zwei Abschnitten

Für die Anwohner der Olvenstedter Straße hat er eine positive Nachricht: In der Nacht zum 15. September 2023 wird das letzte Mal gelärmt. Allerdings nur vorerst. Denn im Lauf der aktuellen Sanierungsmaßnahme wird es noch zu einer weiteren Woche Nachtarbeit mit den damit verbundenen Einschränkungen kommen.

Aktuell wird zwischen Wilhelmstädter Platz und Höhe Oli-Kino gearbeitet, inklusive Vollsperrung für den Autoverkehr. Dort soll als Nächstes der Asphalt aufgetragen werden. Zuvor waren dort Gleisplatten verlegt. Die Asphaltschicht soll die Durchfahrt der Autos für die Anwohner leiser machen, erklärt der MVB-Sprecher.

Weiterer Gleisbereich in Stadtfeld wird 2024 saniert

Ist dieser Abschnitt fertig, geht es im weiteren Verlauf bis zur Einmündung Schillerstraße weiter. Insgesamt werden auf 200 Metern die Gleise ausgetauscht. Im Oktober 2023 ist voraussichtlich die zweite Nachtschicht. Mitte November 2023 soll die Maßnahme planmäßig beendet sein.

Dann steht noch ein letzter Bereich auf der Olvenstedter Straße an, der 2024 angegangen werden soll, wie Tim Stein vorausblickt. „Wir tauschen dann noch die Gleise zwischen Schillerstraße und Stormstraße“, erklärt er. Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Strecke zwischen Damaschkeplatz und Wilhelmstädter Platz erneuert. 2023 war schon die Wendeschleife am Olvenstedter Platz an der Reihe.