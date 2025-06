Magdeburg. - „Ich bin schon mein ganzes Leben auf Montage“, so Henrik Hilpert. Er ist Baugeräteführer und aktuell am Abriss der Ringbrücke beteiligt. Seine Familie zu Hause in Leipzig sieht er oft nur am Wochenende. Aber sie seien das gewohnt, „wir sind ein eingespieltes Team“.

