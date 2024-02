Königin-Editha-Brücke in Magdeburg: Öffnung in wenigen Wochen - Kaiser-Otto-Brücke folgt Ende März

Ab dem 4. März ist die Königin-Editha-Brücke für alle Verkehrsarten geöffnet, so die Stadt Magdeburg.

Magdeburg/DUR. - Gute Nachrichten für alle Magdeburger. Ab dem 4. März soll die Königin-Editha-Brücke für alle Verkehrsarten geöffnet werden. Zudem werde an diesem Tag auch die neue Verbindung zur Straße "Am Winterhafen" freigegeben und die neue Straßenbahnhaltestelle „Zollbrücke“ in Betrieb genommen, heißt es von Seiten der Stadt Magdeburg.

Die Eröffnung der Kaiser-Otto-Brücke folgt Ende März, sofern die Witterungsbedingungen die Fertigstellung der Arbeiten zulassen würden. Bis dahin werden der Verkehr von und nach Ostelbien, Radfahrer und Fußgänger weiterhin über die Zollbrücke und Anna-Ebert-Brücke geleitet.

Königin-Editha-Brücke für Fußgänger, Radfahrer und Verkehr ab 4. März freigegeben

Ab dem 4. März stünde die erste der beiden neuen Brücken sowohl für den Verkehr als auch für Fußgänger sowie Radfahrer zur Verfügung. "Zudem wird es über die neue Anbindung der Straße "Am Winterhafen" eine weitere Möglichkeit geben, den Stadtpark zu erreichen. Ich freue mich insbesondere auf die Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnhaltestelle auf der Brücke. Um diese vom südlichen Werder aus direkt erreichen zu können, wird derzeit mit Hochdruck an einer provisorischen Zuwegung gearbeitet", lässt sich Oberbürgermeisterin Simone Borris zitieren.

Das Provisorium werde durch das Baufeld zwischen der bisherigen Haltestelle "Zollhaus" und der neuen Haltestelle "Zollbrücke" führen. Die dortigen Arbeiten für die Gestaltung der Freianlagen haben im Januar begonnen. Die Baumaßnahmen sollen bis zum 3. Quartal 2024 beendet sein.

Rufbuslinie 59 in Magdeburg wird eingestellt

Bislang können die Königin-Editha-Brücke und die Kaiser-Otto-Brücke ausschließlich von Straßenbahnen befahren werden. Die Freigabe dafür war am 22. Dezember.

Durch die Betriebsaufnahme der neuen Straßenbahnhaltestelle auf der Königin-Editha-Brücke könne die Rufbuslinie 59 eingestellt werden. Die letzten Fahrten auf der Strecke fänden am 1. März statt.