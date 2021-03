Tausende Schüler in Magdeburg nutzen täglich Busse und Bahnen für den Schulweg. Ab dem kommenden Schuljahr sollte das für alle Magdeburger Schüler kostenlos sein. Ob es so kommt, ist wieder offen. Das Landesverwaltungsamt droht die Beanstandung des Ratsbeschlusses wegen klammer Kassen an. Foto: Katja Tessnow