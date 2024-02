Einkaufen und Verkehr Neue Ampel in Magdeburg ist unumgänglich - kommt aber mit Verzögerung

An der vielbefahrenen Schönebecker Straße in Magdeburg soll eine neue Ampel-Anlage installiert werden. Eigentlich hätte sie schon längst in Betrieb sein sollen. Was zur Verzögerung geführt hat.