Eine lange gesperrte Kreuzung im Osten von Magdeburg ist diese Woche wieder geöffnet worden. Dabei ist zugleich ein neues Lichtsignal in Betrieb gegangen.

Neue Ampel schaltet auf dem Weg zu den Elbbrücken in Magdeburg

Blick auf die Kreuzung von Brückstraße und Am Charlottentor in Magdeburg.

Magdeburg - Das Wohnquartier rund um die Bandwirkerstraße, Brückstraße, Turmschanzenstraße und Am Charlottentor hat jetzt wieder einen direkten Anschluss an den neuen Strombrückenzug und damit zugleich an den Stadtteil Cracau und weitere Teile von Brückfeld.