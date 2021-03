Der Asiatische Laubholzbockkäfer gibt keine Ruhe. Im Gewerbegebiet Nord wurden in Magdeburg wieder Bäume mit Schädlingsbefall entdeckt.

Magdeburg l Seit August 2014 geistert der Asiatische Laubholzbockkäfer durch den Nordosten Magdeburgs. Damals war der kurz ALB genannte Schädling das erste Mal an einem Baum entdeckt worden. Seitdem wurden Dutzende Wirtsbäume gefunden und lebende Käfer in Fallen gefangen. Mit den jüngsten Funden haben sich die damit verbundenen Quarantänemaßnahmen nun bis Ende 2024 verlängert – zehn Jahre wird dann der ALB-Traum mindestens gedauert haben.



Der Grund: Ende 2020 wurden bei Monitoringarbeiten auf dem Gelände der Firma Enercon mehrere Ahornbäume festgestellt, die von dem Käfer befallen waren. Das teilt Christian Wolff, stellvertretender Dezernatsleiter bei der für die Käferbekämpfung zuständigen Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG), auf Volksstimme-Anfrage mit.



Fortgesetzte Kontrollen

Da mit jedem Fund die vierjährige Quarantänezeit wieder auf null gesetzt wird, greifen die Maßnahmen wie Ausfuhrverbot für Schnittholz und Kontrolle aller potenziellen Wirtsbäume somit bis Ende 2024 – vorerst. Denn das Monitoring, also die Überwachung der Laubbäume innerhalb der gut 61 Quadratkilometer großen Quarantänezone, wird entsprechend auch in diesem Jahr fortgesetzt.



Und der Aufwand ist nach wie vor beträchtlich, wie Christian Wolff mit Blick auf das vergangene Jahr berichtet. Neben dem Absuchen der Bäume vom Boden aus, teilweise mit Ferngläsern, mussten 2020 „im Rahmen des intensiven Kronenmonitorings im Risikogebiet insgesamt circa 25?000 Wirtspflanzen mittels Seilkletter- oder Hubsteigertechnik im Kronenbereich untersucht werden“, erklärt er. Der Magdeburger Stadtgartenbetrieb unterstützt dabei die Suchmaßnahmen der Landesbehörde. Insgesamt wurden seit Beginn der Maßnahmen 65 unterschiedliche Fundorte mit Käferbefall ausgemacht.



Tausende Bäume und Gehölze bereits gerodet

Zusätzlich werden Lockstofffallen eingesetzt, um lebende Tiere einzufangen. 112 davon waren im Vorjahr in der Quarantänezone verteilt. Am Neustädter See und im Wiesenpark auf ostelbischer Seite gingen Käfer „ins Netz“. Nur am Neustädter See konnte auch der dazugehörige Wirtsbaum ausfindig gemacht und eine entsprechende Fällzone eingerichtet werden. Im März und August 2020 wurden die Fällarbeiten durchgeführt, 278 Laubgehölze wurden dabei gefällt und entsorgt, so der LLG-Mitarbeiter.



Am jüngsten Befallsherd auf dem Enercon-Gelände sollen bis Ende des Monats vorsorglich 14 Bäume im näheren Umfeld gefällt werden, kündigt er an. Dies ist eine der strengen Maßnahmen, die laut EU-Vorgabe zur Bekämpfung des mutmaßlich durch Verpackungsmaterial aus Asien eingeschleppten Käfers vorgesehen sind. In der gesamten Quarantänezone wurden deshalb in den vergangenen Jahren bereits über 10.000 Bäume und Gehölze präventiv gerodet. So soll die weitere Ausbreitung der Insekten gestoppt werden.



Dank für Bürgerhinweise

Auch Anwohner können mögliche Käferfunde bei der LLG melden. 15 solcher Hinweise sei die Landesanstalt im vergangenen Jahr nachgegangen. Auch wenn sie sich alle als Fehlalarm herausgestellt hatten, „bedanken wir uns ausdrücklich bei allen, die ihre Beobachtungen gemeldet haben“, sagt Christian Wolff.



Für 2021 werden die bewährten Überwachungsmaßnahmen fortgesetzt. „Die Laubgehölze werden wieder vom Boden aus mittels Fernglas und im Kronenbereich mittels Seilkletter- und Hubsteigertechnik kontrolliert. Zusätzlich wird die Überwachung des Flugs der Käfer mittels Pheromonfallen fortgesetzt. In unzugänglichen Gebieten werden sehr wahrscheinlich auch Spürhunde zum Einsatz kommen“, zählt Wolff auf.