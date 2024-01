Neue Grundschule am Schanzenweg Magdeburg: So geht es weiter

Magdeburg. - Auf dem ehemaligen Fahlberg-List-Gelände sollen 3.000 Wohnungen entstehen, auf dem des einstigen RAW-Areal sind 2.000 geplant. Der Südosten der Landeshauptstadt soll in den nächsten Jahren aufblühen. Tausende Menschen mehr dürften hier ein neues Zuhause finden. Und auch mit Blick auf die Intel-Großansiedlung wissen die Stadträte schon länger: In dem Bereich braucht es eine weitere Grundschule. Eine Fläche wird am Schanzenweg vorgehalten. Die Stadt wollte die weitere Planung dort vorerst auf Eis legen. Im Stadtrat wurde darüber intensiv diskutiert.