Blick in einen Raum eines der großen Apartments im „Stayurban“, dem ersten fertiggestellen Neubau im Klinke-Viertel in Magdeburg.

Magdeburg. - An der Halberstädter Straße wächst derzeit ein neues Quartier: das Klinke-Viertel. Bis ins Jahr 2026 sollen hier neue Wohnungen für rund 1.000 Menschen entstehen. Neben dem Bestandsbau, in welchem unter anderem eine Apotheke und die Stadtteilbibliothek Sudenburg ihren Sitz haben, ist nun das erste der Gebäude in die Vermietung gegangen. Was macht diese Wohnidee zu etwas Besonderem?