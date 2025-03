In Magdeburg hat sich die Initiative „Mitten im Leben“ gegründet. Sie will aktiv gegen Einsamkeit vor. Warum und wie sie das tut.

Einsamkeit im Alter macht krank. Die Magdeburger Initiative „Mitten im Leben“ will aktiv dagegen vorgehen.

Magdeburg. - Eine neue Lebenssituation, mit Einsamkeit konfrontiert: Vielen Alleinstehenden fällt es mitunter schwer, aus dem Haus zu gehen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die aktive Gestaltung des Alltags will gelernt sein.

Eine neue Initiative der Awo will dabei unterstützen. „Mitten im Leben – aktiv gegen die Einsamkeit“ ist nicht nur der Name der Initiative, sondern gleichermaßen auch Leitgedanke und erklärtes Ziel. Denn, so erklären es die Initiatoren: „Die Welt ist schnelllebig und hektisch. Der Einzelne bleibt zumeist auf der Strecke. Wer findet im Alltag Zeit, dem Nächsten Aufmerksamkeit zu widmen? Mit wem und wo ins Gespräch kommen, wenn sich das soziale Umfeld verändert hat?“

Daniela Hanke leitet die Initiative "Mitten im Leben". Foto: Hanke

Forschungen bestätigen, psychische und körperliche Gesundheit werden entscheidend dadurch beeinflusst, ob sich Menschen miteinander verbunden fühlen. Positive Gefühlserlebnisse in Gemeinschaften seien lebensnotwendig. Menschen sind soziale Wesen und bedürfen der Zugehörigkeit.

Und diese Zugehörigkeit sollen Alleinstehende fortan in einer Gemeinschaft im Bürgerhaus Cracau erfahren. Geleitet wird der neue Treffpunkt von Daniela Hanke. Sie arbeitet unter anderem als Heilpraktikerin für Psychotherapie und ist Psychologische Beraterin.

Welche Bedeutung Gemeinschaft hat, erklären die „Mitten im Leben“-Initiatoren so: „Integriert in einer Gemeinschaft lassen sich aneinander Ähnlichkeiten erkennen, Lebensthemen gegenseitig reflektieren. Gleiche Interessen, Vorlieben, Hobbys und Werte miteinander geteilt, wirken sinnstiftend. Selbstvertrauen wird gestärkt. Gruppen, denen man sich zugehörig fühlt, geben Halt, fangen in Krisenzeiten auf, machen psychisch widerstandsfähiger, wirken dem Alterungsprozess positiv entgegen.“

„Mitten im Leben“ sei eine bürgerschaftliche Initiative, die sich dem Thema Einsamkeit widme, sich gegen das Alleinsein stelle, Gemeinschaft und Begegnung Alleinstehender fördere.

Unter dem Dach des ASZ im Bürgerhaus Cracau, Zetkinstraße 17, finden ab dem 10. April 2025 alle zwei Wochen donnerstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr Treffen oder Aktionen statt. Ergänzend hierzu bietet Daniela Hanke im „Zuhörstübchen“, im ASZ, die Möglichkeit von Seelsorgegesprächen an.

Zur Auftaktveranstaltung am 10. April lädt das Team vom ASZ um 14 Uhr zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit selbst gebackenem Kuchen ein. Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch unter 0391/835 57 22.