Neue Notaufnahme im Klinikum der Pfeifferschen Stiftungen eröffnet

Rund 1,4 Millionen Euro haben die Pfeifferschen Stiftungen in die Erneuerung ihrer Rettungsstelle in Magdeburg-Cracau investiert. Der Umbau erfolgte bei laufendem Betrieb. Nun können zusätzliche Patienten mit neuesten Geräten bei Notfällen versorgt werden.

Das Herz der Notaufnahme in Magdeburg-Cracau: der neue Schockraum zur Akut-Notfallversorgung.

Magdeburg - Die Pfeifferschen Stiftungen haben die erneuerte Notaufnahme in ihrem Klinikum nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten offiziell eröffnet. Die Rettungsstelle in Cracau verfüge nun über einen modernen Schockraum, erweiterte Behandlungsräume und neueste Technik für die Notfall-Akutversorgung von Patienten, wie es in einer Mitteilung heißt.