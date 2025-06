Hochwasserschutz im Jerichower Land Schutz vor neuer Flut: Warum der Elbdeich bei Niegripp erneuert werden muss

In Niegripp bei Burg startet mit dem symbolischen Spatenstich die Sanierung des Elbdeiches direkt am Ortsrand. Warum das Land Sachsen-Anhalt 2,8 Millionen Euro in diesem Bereich in den Hochwasserschutz investiert.