Die Stadt Magdeburg hat 4,6 Millionen Euro in die Modernisierung der Kindertagesstätten „Fliederhof“ und das „Kinderhaus am Stern“ investiert.

Von Lucie-Marie Beutel - Forschungs- und Kreativräume, von Dinos bis zu Feen. Die frisch sanierten Räume der Kita „Fliederhof“ und dem „Kinderhaus am Stern“ wurden von Oberbürgermeisterin Simone Borris offiziell am Montag eingeweiht.

Neben Gesangseinlagen der Kinder wurden in einer Tour mit den Leiterinnen der beiden Einrichtungen die Ergebnisse der dreijährigen Sanierung präsentiert. Die Kinder spielen beim Gestalten der Räume abseits von Funktionalität auch ästhetisch eine große Rolle. Sie durften die Räume mitgestalten. Gina Rogge ist Einrichtungsleiterin der Kita „Fliederhof“ und nennt dafür einen einfachen Grund: „Die Kinder sollen sich ja auch wohlfühlen.“ Das Ergebnis: jede Menge Kuscheltiere und drei Schnecken – die Haustiere der Kita.

In der Einrichtung herrscht das Konzept der offenen Türen. Das bedeutet, dass die Kinder, wenn sie wollen, auch in anderen Gruppen vorbeischauen können. Zur Orientierung signalisieren die unterschiedlichen Fußbodenfarben die Gruppenzugehörigkeit. In der Einrichtung werden Kinder von null bis sechs Jahren betreut.

Die Integrationskita betreut in der einen Hälfte des Hauses 40 Kinder in einem Pädagogen-Team. In der anderen Hälfte sitzt das „Kinderhaus am Stern“. Aktuell sind hier 92 Kinder angemeldet. Luisa Knaack, Einrichtungsleiterin des „Kinderhauses“ hofft nach dem Umzug in die neuen Räume auf mehr Anmeldungen. Das „Kinderhaus“ hat Kapazitäten für 170 Kinder.

Bei den Sanierungen, die im September 2020 angefangen haben, wurde neben der komplett erneuerten Hauswand auch eine moderne Energieversorgung gebaut. Oberbürgermeisterin Simone Borris bewertet das Projekt als richtige Entscheidung. „Mit dieser Investitionsmaßnahme haben die Kinder sowie die Erzieherinnen und Erzieher beste Bedingungen für den Betreuungsalltag.“

Eingezogen in das sanierte Gebäude sind die Kinder zwar schon im Oktober vergangenen Jahres, aber jetzt seien auch alle kleineren Bauarbeiten beendet. Zum Beispiel der Spielplatz, der auf großer Fläche viele verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.