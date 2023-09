Magdeburg - Die Stadtverwaltung hat eine Drucksache für den Stadtrat vorgelegt, in der ein Neubau an einer Magdeburger Kita vorgeschlagen wird. Dort soll ein Mehrzweckraum samt Nebenräumen wie Umkleiden und Küche eingerichtet werden.

Hintergrund ist, dass die Einrichtung aufgrund von Umbauten im Bestandsgebäude derzeit keinen Mehrzweckraum mehr zur Verfügung hat. Denn durch dessen Nutzung wurde der Küchen- und Personalbereich modernisiert und die Bürofläche in der Johanniter-Kita „Beimskinder“ in der Beimssiedlung erweitert, wie die Verwaltung in der Drucksache erklärt.

Mehrzweckraum soll Standard in Magdeburger Kitas sein

Weil laut dem fachlichen Standard für die Magdeburger Kitas ein Mehrzweckraum von bis zu 100 Quadratmeter vorgehalten werden sollte, war die Planung eines Ersatzes notwendig.

Ursprünglich sollte dafür ein vorhandenes Heizhaus genutzt werden, das nicht mehr gebraucht wird. Das vom Träger beauftragte Planungsbüro habe aber festgestellt, dass der Aufwand für die Herrichtung des Objekts viel zu groß sei. Außerdem sei die Fläche mit nur 70 Quadratmeter viel zu klein.

Vier Varianten für Erweiterungsbau wurden erstellt

Also wurden vier verschiedene Varianten für einen Neu- beziehungsweise Anbau entwickelt. Diese kosten zwischen 936.000 und 1.02 Millionen Euro. Die Verwaltung schlägt nun dem Stadtrat die Umsetzung der kostengünstigsten Lösung vor. „Es ist für die gewünschte Nutzung die wirtschaftlichste Variante“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Gleichzeitig wird aber auch bereits gewarnt, dass dieser Preis noch steigen dürfte. So soll das neue Gebäude auch für das Gemeinwesen genutzt werden können, dazu müssten mindestens 100.000 Euro zusätzlich eingeplant werden. Was genau damit gemeint ist, bleibt in der Drucksache jedoch unklar. Insgesamt müsse man aber somit 1.036 Millionen Euro in den städtischen Haushalt einplanen.

Altes Heizhaus wird Lager für Spielgeräte

Das alte Heizhaus werde bei der geplanten Variante als Lager zum Beispiel für Außenspielgeräte mit hergerichtet, da die Rettungswege aus dem Obergeschoss des Gebäudes über die Fläche des Heizhauses führen und somit erhalten bleiben müssen, wie es weiter heißt. Der Eigenbetrieb Kommunale Gebäudemanagement und die Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung unterstützen die Errichtung des Neubaus.