Tessenow-Ateliers Magdeburg Neue Regeln für die Kunst in der Garage

Die Künstlerateliers in den Tessenowgaragen am Elbauenpark haben neue Nutzer. Die Stadt hatte sie ausgeschrieben, um damit Kunstschaffende in der Landeshauptstadt zu fördern. Die Stipendiaten sind in Zusammenarbeit mit dem Kulturbeirat ausgewählt worden. So soll die Vergabe künftig erfolgen.