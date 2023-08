Magdeburg - In Magdeburg-Neustadt haben am Bolzplatz in der Gardeleger Straße Sanierungsarbeiten begonnen. Im Auftrag des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) soll das Areal in den kommenden Wochen für 240.000 Euro aufgearbeitet werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die rund 1.500 Quadratmeter große Spiel- und Freizeitfläche werde dabei um eine besondere Attraktion erweitert – in Form eines Teqball-Tisches, wie es weiter heißt. Dabei handelt es sich um eine Trendsportart, die 2014 von zwei Ungarn erfunden wurde und bei der an einem speziell gewölbten Tisch gespielt wird.

Sportart fördert Koordination und motorische Fähigkeiten

Die neue Sportart, die sich vor allem im asiatischen Raum größter Beliebtheit erfreue, werde mit einem herkömmlichen Fußball gespielt. Der Tisch ähnelt einer Tischtennisplatte, ist mit 3 Mal 1,7 Meter allerdings etwas größer. Zudem ist er an beiden Seiten nach unten gewölbt.

Damit biete der Tisch Raum für die unterschiedlichen Bewegungsabläufe der Disziplinen Fußball, Volleyball und Tischtennis und fördere so die komplexe motorische Koordination, teilt die Stadt weiter mit. Im Zuge der Sanierung werden auch die Flächen für Fußball und Streetball erneuert.

Sanierungsarbeiten sollen bis Herbst 2023 beendet sein

„Wir freuen uns, durch den Bau des speziellen Tisches erstmals in Magdeburg der neuen Trendsportart Teqball Raum zu geben. Mit der spannenden Mischung aus Kopf-Fuß-Volleyball und Tischtennis, die bereits erfolgreich im Fußballtraining zum Einsatz kommt, wird man bald auch auf einer öffentlichen Freizeitfläche seine motorischen Fähigkeiten auf die Probe stellen können“, erklärt Stefan Matz, Leiter des Stadtgartenbetriebs, laut einer Mitteilung der Stadt.

Die Bauarbeiten sollen in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse voraussichtlich im Herbst beendet werden. Währenddessen wird ein Bereich der Grünanlage mit Bauzäunen gesichert, weshalb es zu Einschränkungen kommen könne.

Bolzplatz soll vor Schäden durch Regenwasser geschützt werden

Der bestehende Ballfangzaun bleibt erhalten. Der Bolzplatz wird mit insgesamt vier Betonbänken mit farbigen Sitzauflagen und Abfallbehältern ausgestattet. Im Bereich der Teqball-Fläche entstehen ebenfalls neue Sitzmöglichkeiten. Die Bankplätze werden mit Sträuchern bepflanzt.

Der Bolzplatz, der in der Vergangenheit bei starkem Regen regelmäßig von Wassermassen überschwemmt worden sei, soll durch extra angelegte Rigolen - unterirdische Speicher für Regenwasser – besser entwässert werden. Sie lassen das Wasser nach und nach in der Erde versickern. So soll künftig vermieden werden, dass nach ergiebigen Regenfällen Schäden auf dem Bolzplatz entstehen.

Neuer Spielplatz an der Sieverstorstraße

Die Sanierung des barrierefrei zugänglichen Bolzplatzes basiert auf der Prioritätenliste der Spielplatzflächenkonzeption und wird aus eigenen Mitteln sowie Fördergeldern finanziert. Zeitgleich wird in Alte Neustadt an der Sieverstorstraße ein gänzlich neuer Spielplatz errichtet.