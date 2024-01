Das Verkehrszeichen verdeutlicht das Parkverbot an abgesenkten Bordsteinen. In der Turmschanzenstraße in Magdeburg sind neue Markierungen aufgebracht worden.

Neue Zickzack-Linien auf Straße in Magdeburg

Diese neue Zickzack-Markierung findet sich in der Turmschanzenstraße/Ecke Am Charlottentor.

Magdeburg - Entlang der Turmschanzenstraße in Brückfeld sind kürzlich durch Mitarbeiter des Tiefbauamtes neue Zickzack-Linien (Verkehrszeichen 299) aufgebracht worden. Diese verdeutlichen das Parkverbot vor abgesenkten Bordsteinen.

Auch ohne die Linien dürfte an den besagten Stellen eigentlich nicht geparkt werden. Praktisch ist es aber so, dass vor den Absenkungen dennoch häufig Autos stehen. Diese blockieren dann die Querungsmöglichkeiten, die sich dort auftun.

Gerade ältere und mobilitätseingeschränkte Personen sind darauf angewiesen. Ist der Übergang durch Falschparker versperrt, müssen sie längere und beschwerliche Umwege in Kauf nehmen.

Budget im Stadthaushalt

SPD-Stadtrat Karsten Köpp setzt sich deshalb schon länger für die Markierung zusätzlicher Zickzack-Linien vor abgesenkten Bordsteinen ein. Er sieht darin ein Mittel zur Schaffung von mehr Barrierefreiheit. In einer Anfrage an die Stadtverwaltung hatte er zuletzt auch auf die Probleme in der Turmschanzenstraße aufmerksam gemacht. Die Stellen, die nun markiert wurden, gehörten dazu.

Zum Hintergrund: Auf Beschluss des Magdeburger Stadtrats stehen seit 2020 jährlich 5.000 Euro im Haushalt für das Aufbringen zusätzlicher Zickzack-Linien im Stadtgebiet zur Verfügung.

Zuletzt wurde dieses Budget aber noch nicht vollends ausgeschöpft. Im Jahr 2022 etwa wurden nur an zwei Standorten - in der Bandwirkerstraße 3 und in der Salvador-Allende-Straße gegenüber Hausnummer 22 – Zickzack-Linien aufgebracht. Die Kosten dafür lagen bei 250 Euro.