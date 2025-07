Nähe zur Grundschule Neuer Automat in Magdeburg verkauft Energydrinks und E-Zigaretten

In Magdeburg wurde in der Nähe einer Grundschule ein neuer Snack- und Getränkeautomat aufgestellt. Dort können auch Energydrinks und E-Zigaretten gekauft werden. In anderen Städten sorgte das bereits für Kritik.