Elefant, Tiger & Co: Der Magdeburger Zoo sucht einen neuen Direktor. Es gab rund 30 Bewerber auf eine Ausschreibung. Nun muss der Stadtrat entscheiden.

Neuer Chef für Magdeburger Zoo in Sicht

Magdeburg - Bei der Suche nach einem neuen Zoochef ist die Stadt Magdeburg als Träger der beliebten Einrichtung einen weiteren Schritt vorangekommen. Aller Voraussicht nach soll in der Sitzung des Stadtrates am 14. November 2024 nichtöffentlich über die Nachfolge von Dirk Wilke entschieden werden. So ist die Lage bei den Bewerbern.