Neuer Magdeburger Finanzchef hat schon AfD-Debatte am Hals

Magdeburg - Noch nicht einmal im Amt, hat der künftige Magdeburger Finanzbeigeordnete Thorsten Kroll eine Debatte am Hals. Im Raum steht die Frage: War seine Wahl am 14. Dezember 2021 rechtens? Hintergrund: Seine Lebensgefährtin ist Schwester des AfD-Fraktionsvorsitzenden Frank Pasemann. Die beiden – so der Vorwurf – seien also verschwägert, was laut Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalts während der Wahl Frank Pasemanns Mitwirkungsverbot bedeutet hätte. Und das sorgt für heftige Diskussionen.