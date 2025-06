In den Komplex des Magdeburger City Carré zieht ein neuer Mieter ein: Der Immobiliendienstleister Aengevelt hat eine große Bürofläche an einen Softwarespezialisten vermitteln können.

Magdeburg. - il

Shopping und Büros unter einem Dach: Das ist das City Carré in Magdeburg. In den sechsteiligen Gebäudekomplex nahe dem Hauptbahnhof in der Magdeburger Innenstadt zieht bald ein neuer Mieter ein.

Die BMS Corporate Solutions GmbH, Softwarespezialist im Firmenkundengeschäft der Volks- und Raiffeisenbanken mit Hauptsitz in Düsseldorf, suchte für ihre Magdeburger Niederlassung im Rahmen von Standort- und Flächenoptimierungen einen neuen Standort. Aengevelt betreute das Unternehmen umfassend bei der Suche und vermittelte einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rund 1.245 Quadratmeter Bürofläche im City-Carré Magdeburg, teilte der Immobiliendienstleister jetzt mit.

Vermieter des etwa 137.000 Quadratmeter Mietfläche umfassenden Dienstleistungs-, Einkaufs- und Bürokomplexes in bester Innenstadtlage ist die Brawo Group, vertreten durch die Braw RE Property Management Braunschweig GmbH. Mietbeginn ist im Winter 2025/2026. BMS CS verlegt dann ihren Niederlassungssitz von Stadtfeld Ost hierher.

„Mit Magdeburg und der Otto-von-Guericke-Universität verbindet uns eine über 20-jährige Historie. Daher ist uns dieser Standort besonders wichtig. Mit unserem starken Unternehmenswachstum seit 2020 ging ein großer Bedarf an Fachpersonal, gerade im Bereich Softwareentwicklung, einher. In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels wissen wir, dass eine Positionierung als attraktiver Arbeitgeber unumgänglich ist, um die richtigen neuen Kolleginnen und Kollegen zu finden. Dazu zählen für uns auch attraktive und zeitgemäße Büroflächen. Genau diese haben wir mit Hilfe von Aengevelt im City-Carré gefunden. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre in unseren tollen neuen Büroflächen“, kommentiert Mario Amelung, Büroleiter am BMS-Standort Magdeburg in einer Pressemitteilung.

Jean Schlößner, Vermietungs-Expertin von Aengevelt Magdeburg, erklärte, dass bei den Suchkriterien von BMS die Entscheidung zugunsten des City-Carrés ausgefallen sei, unter anderem da es die Kundenanforderungen mit seinen modernen Büroflächen in top Innenstadtlage vis-à-vis dem Hauptbahnhof in idealer Weise erfüllt. Der Abschluss belege einmal mehr, dass das City Carré ein Nachfrageklassiker sei und bleibe.

Auch Centermanager Guido Reuter freut sich über den neuen Mieter. Damit werde die letzte freie Bürofläche im Komplex belegt, wie er sagte.