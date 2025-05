Öffnungszeiten und was der Laden noch so bietet Neuer Waschsalon in Magdeburg: Was eine Wäsche kostet

Wäscheberge, kaputte Waschmaschine, keine Mutti in der Nähe: Wer in Magdeburg saubere Socken braucht, kann jetzt in einen neuen SB-Waschsalon gehen. Wo der ist und was er zu bieten hat.