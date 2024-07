Die Bauarbeiten rund um die neuen Brücken in Magdeburg dauern an. Es gibt einen neuen Zugang zum Heumarkt - allerdings tun sich auch neue Einschränkungen auf.

Magdeburg - Eine echte Hürde war der bisherige, provisorische Aufgang zum neuen Heumarkt-Haltepunkt der Straßenbahn. Vom Turmschanzen-Rondell/Anna-Ebert-Brücke musste eine relativ steile Rampe bewältigt werden. Gerade für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen stellte dies eine größere Herausforderung dar.

Doch nun gibt es einen einfacheren Weg hoch zur Bahn. Von der Nordseite der Brückstraße auf Höhe der Bandwirkerstraße führt ein gepflasterter Weg hoch zum Heumarkt. Am Montagvormittag (8. Juli) wurde dieser schon rege genutzt, obwohl der oberer Ein- und Ausgang nur halb geöffnet war.

Der neue Aufgang ist deutlich flacher und ermöglicht einen barrierefreien Zugang vom örtlichen Wohnquartier zur Haltestelle oder über die neue Verkehrestrasse weiter gen Cracau.

Die alte Rampe zum Heumarkt wird zurückgebaut, Foto: Konstantin Kraft

Unterdessen dauern die Bauarbeiten in der Brückstraße weiter an. Es kommt zu neuerlichen Einschränkungen.

Grund ist die Anbindung der Straße Am Charlottentor an die neue Verkehrsanlage über den Heumarkt. Dazu gehört die Installation einer Ampel-Anlage an der Einmündung von Brückstraße und Am Charlottentor.

Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, muss für die Bauarbeiten die besagte Einmündung voll gesperrt werden. Folglich wird die Zufahrt zur Turmschanzenstraße und Bandwirkerstraße bis voraussichtlich 27. September nur von der Bundesstraße 1 aus möglich sein.