In Magdeburg wird es 2023 einen neuen Weihnachtsmarkt geben. In historischer Kulisse werden dort fünf Wochen lang internationale Glühweine und Spezialitäten angeboten.

Magdeburg - Nur noch wenige Tage, dann wird in Magdeburg der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um das Alte Rathaus eröffnet. Darüber hinaus gibt es auch an anderen Stellen in der Innenstadt sowie in den Stadtteilen zahlreiche Märkte, die den Magdeburgern die Vorweihnachtszeit versüßen sollen.