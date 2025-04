Das Handelsunternehmen Woolworth hat in Magdeburg eine neue Filiale eröffnet. Zehn Mitarbeiter haben dort einen Arbeitsplatz gefunden. Weitere Standorte sind geplant.

Neueröffnung in Magdeburg: Woolworth plant noch mehr Märkte

In Magdeburg wurde ein neuer Woolworth-Markt eröffnet.

Magdeburg - Schon kurz vor 9 Uhr stehen am 24. April 2025 die ersten Kunden vor der Woolworth-Filiale in Magdeburg. Sie warten auf die offizielle Eröffnung des neuesten Markts in dem Einkaufszentrum.